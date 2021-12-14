2021/12/14 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوقوع وفيات واصابات في حوادث سير في ذي قار.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “شخصين احدهما توفي والاخر اصيب اثر انقلاب عجلة نوع لاندكروز في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفيات واصابات في حوادث سير في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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