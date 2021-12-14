2021/12/14 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن انشاء القوات التركية ربايا عسكرية جديدة بقرى مختلفة من محافظة دهوك فضلا عن نشر قواتها على طول الشريط الحدودي.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات التركية تقوم بين الحين والأخر بتبديل مقاتليها في القواعد العسكرية المختلفة، ولكن لم تدخل قوات جديدة حتى الآن".

وأضاف ان "القوات التركية قامت مؤخرا بإنشاء ربايا عسكرية جديدة في عدد من قرى محافظة دهوك الحدودية فضلا عن عمليات انتشار مكثفة على الشريط الحدودي".

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