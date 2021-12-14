العزم وتقدم يقرران تشكيل وفد تفاوضي موحَّد للتفاوض مع الشركاء / موسع

2021/12/14 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر تحالفا العزم وتقدم ، اليوم الثلاثاء ، إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، تتضمن رؤيةً موحدةً وأفكاراً حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، ومعالجة عدة ملفات ستراتيجية، منها قضايا المختفين قسرا وإعادة النازحين ،ومراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها، وغيرها من الملفات المصيرية .وخلال اجتماع موسع عُقد في بغداد اليوم الثلاثاء، بين وفدي تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي والعزم برئاسة خميس الخنجر، تم التأكيد على تقديم شخصيات كفوءة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة.كما تقرَّر تشكيل وفد تفاوضي موحَّد يضم تحالفي تقدم والعزم، للتفاوض مع بقية الشركاء، بالإضافة إلى تحديد توقيتات زمنية لاجتماعات دورية أسبوعية بين التحالفين، بغيةَ مناقشة تطورات الأوضاع السياسية.واكد التحالفان تطلَّعهما إلى تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقا للاستحقاقات الدستورية، لتلبي حاجة المواطن وتحفظ سيادة العراق وهيبة الدولة./انتهى5

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