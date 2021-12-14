تحالفا تقدم والعزم يقرران اعداد ورقة مشتركة لعرضها على الشركاء السياسيين

2021/12/14 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر تحالفا تقدم برئاسة محمد الحلبوسي والعزم برئاسة خميس الخنجر اعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، تتضمن رؤيةً موحدةً وأفكاراً حول الشراكة بادارة القرار في الدولة.كما قررا في اجتماعهما اليوم ، تشكيل وفد تفاوضي موحَّد ، للتفاوض مع بقية الشركاء./ انتهى5

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