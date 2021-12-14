2021/12/14 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن جيولوجيون العثور على مئات من آثار أقدام الديناصورات في بولندا كانت محفوظة في حالة جيّدة لدرجة أنه أمكن رؤية آثار جلدها الحرشفي.ويلقي الاكتشاف الضوء على نظام بيئي معقد يعود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف “كنز دفين” للديناصورات عمره 200 مليون سنة المركز الخبري الوطني.

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