وزير العمل: المعوقون في البلد يقدرون بالملايين

2021/12/14 | 18:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الثلاثاء، أن ذوي الإعاقة يقدر عددهم بالملايين بسبب الظروف الصعبة التي مر بها البلد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الركابي شارك ممثلاً عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الكرنفال السنوي لتجمع المعوقين في العراق الذي أقيم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في نادي العلوية، اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار: (قيادة ومشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل ومستدام في مرحلة ما بعد covid-19)". وأضافت، أنه "حضر الكرنفال عدد من اعضاء مجلس النواب وسفير استراليا في العراق، وممثلو الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بذوي الإعاقة وممثلون عن صندوق الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن عدد من شريحة المعاقين". وأشار الوزير الركابي خلال كلمته، بحسب البيان، إلى "أهمية دور ذوي الإعاقة في بناء المجتمع داعياً من موضع المسؤولية الى تمكينهم من الحصول على حقوقهم كافة وفقاً لما أقرته الاتفاقيات الدولية وصادقت عليه السلطة التشريعية، خاصة وأن عددهم يقدر بالملايين بسبب الظروف الصعبة التي مر بها البلد". وأكد أهمية "دور الوزارات والمؤسسات والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والاطراف الفاعلة في المجتمع ووزارة العمل ممثلة بهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للنهوض بواقع ذوي الاعاقة ومساندتهم وتأدية ما عليهم"، مبيناً أن "الجهود لا يمكن أن تنجح الا اذا كانت هناك مشاركة تضامنية وتكاملية جادة ومنصفة من قبل الجميع". ودعا مجلس النواب إلى" تشريع قانون ذوي الاعاقة وتعديل التشريعات التي لها مساس بحقوق ذوي الاعاقة بما يعزز ويحفظ هذه الحقوق، وأن تكون هيئة رعاية ذوي الاعاقة جهازاً رقابياً يشرف ويتابع ويراقب التزامات الجهات التنفيذية الاخرى للقيام بدورهم كما يجب". وذكرت الوزارة أنه "تضمنت فقرات الكرنفال عرض مشهد مسرحي بعنوان (السوق التراثي) من قبل منتدى البنات ذوات الإعاقة، كما جرى استعراض انجازات تجمع المعوقين في العراق لعام 2021 من خلال عرض فيديوي، فضلا عن اوبريت (نريد حقنا) اداء فرقة تجمع المعوقين في العراق، وقصص نجاح متحديي العوق (الين مروان) و(محمد جاسم)، كما تم تقديم مشهد مسرحي عن (التعليم الدامج) من قبل مجموعة من الاطفال، ومن ثم تكريم الضيوف ومبدعي الاعاقة". ولفتت إلى أن "جميع فعاليات الكرنفال كانت ميسرة بلغة الاشارة للاشخاص الصم وطريقة برايل للاشخاص المكفوفين".

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