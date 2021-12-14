وفد موحد لتمثيل الحلبوسي والخنجر في مفاوضات تشكيل الحكومة

2021/12/14 | 18:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن تحالفا "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي و"عزم" بزعامة خميس الخنجر، الثلاثاء، نتائج اجتماع موسع عقد بين الجانبين حول الأزمة السياسية والحكومة المقبلة.

وقال البيان، 14 كانون الأول/ديسمبر، "تحت سقف العراق الواحد وخيمة الرغبة الصادقة في بناء عراق مزدهر، ودفاعًا عن حقوق أهلنا وجمهورنا؛ عُقد في بغداد، اليوم، اجتماعٌ موسعٌ بين وفدي تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، لتدارس سبل إخراج البلاد من الأزمة الراهنة وفق رؤية مشتركة".

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وكشف البيان، أنّ "أبرز مقررات الاجتماع كانت؛ إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، وتتضمن رؤيةً موحدةً وأفكارًا حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، ومعالجة عدة ملفات استراتيجية، منها قضايا المختفين قسرًا وإعادة النازحين، مراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها، وغيرها من الملفات المصيرية، والتأكيد على تقديم شخصيات كفوءة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة".

وتقرَّر، وفق البيان، "تشكيل وفد تفاوضي موحَّد يضم تحالفي تقدم والعزم، للتفاوض مع بقية الشركاء، بالإضافة إلى تحديد توقيتات زمنية لاجتماعات دورية أسبوعية بين التحالفين، بغيةَ مناقشة تطورات الأوضاع السياسية".

وأكّد البيان، أنّ "التحالفين "يتطلَّعان إلى تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقًا للاستحقاقات الدستورية، لتلبي حاجة المواطن وتحفظ سيادة العراق وهيبة الدولة".

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