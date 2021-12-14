2021/12/14 | 18:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجسر قيد الإنشاء ينهار على عمال غرب الموصل: إنقاذ 3 وانتشال جثة الرابع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 18:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجسر قيد الإنشاء ينهار على عمال غرب الموصل: إنقاذ 3 وانتشال جثة الرابع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجسر قيد الإنشاء ينهار على عمال غرب الموصل: إنقاذ 3 وانتشال جثة الرابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).