الحلبوسي والخنجر يتفقان على خوض مباحثات تشكيل الحكومة بوفد مشترك

2021/12/14 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق تحالفا "تقدم" بزعامة محمد

الحلبوسي و"عزم" بزعامة خميس الخنجر،

اليوم الثلاثاء، على خوض مباحثات تشكيل

الحكومة "بوفد مشترك"، فيما أكدا على

تقديم شخصيات "كفوءة" للمشاركة في

الحكومة وفق مبدأ "الشراكة

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