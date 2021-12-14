انتصار جديد.. كربلاء يتغلب على الشرقاط ويتمسك بصدارة مجموعته (صور)

2021/12/14 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق كربلاء، على فريق الشرقاط

بهدفين مقابل هدف في المباراة التي

أقيمت اليوم ضمن منافساتِ دوري الدرجة

الأولى.

وجرت اليوم، 6 مواجهات ضمن منافسات دوري

الدرجة الأولى المؤهل للممتاز بكرة

القدم.

فف

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