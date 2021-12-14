احتفال رسمي واسع لتجمع المعاقين في العراق

2021/12/14 | 18:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شـارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، ممثلاً عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الكرنفال السنوي لتجمع المعوقين في العراق الذي اقيم بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان في نادي العلوية، بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار: (قيادة ومشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل ومستدام في مرحلة ما بعد covid-19).

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الاول 2021)، انه "حضر الكرنفال عدد من اعضاء مجلس النواب وسفير استراليا في العراق، وممثلو الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بذوي الإعاقة وممثلون عن صندوق الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن عدد من شريحة المعاقين".

وبين الوزير الركابي خلال كلمته "اهمية دور ذوي الاعاقة في بناء المجتمع"، داعياً "من موضع المسؤولية الى تمكينهم من الحصول على حقوقهم كافة وفقاً لما اقرته الاتفاقيات الدولية وصادقت عليه السلطة التشريعية، وخاصة ان عددهم يقدر بالملايين بسبب الظروف الصعبة التي مر بها البلد"

واكد على "دور الوزارات والمؤسسات والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والاطراف الفاعلة في المجتمع ووزارة العمل ممثلة بهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للنهوض بواقع ذوي الاعاقة ومساندتهم وتأدية ما عليهم"، مبينا ان "الجهود لا يمكن ان تنجح الا اذا كانت هناك مشاركة تضامنية وتكاملية جادة ومنصفة من قبل الجميع".

ودعا مجلس النواب الى "تشريع قانون ذوي الاعاقة وتعديل التشريعات التي لها مساس بحقوق ذوي الاعاقة بما يعزز ويحفظ هذه الحقوق، وان تكون هيئة رعاية ذوي الاعاقة جهازاً رقابياً يشرف ويتابع ويراقب التزامات الجهات التنفيذية الاخرى للقيام بدورهم كما يجب".

وتابع البيان "تضمنت فقرات الكرنفال عرض مشهد مسرحي بعنوان (السوق التراثي) من قبل منتدى البنات ذوات الإعاقة، كما جرى استعراض انجازات تجمع المعوقين في العراق لعام 2021 من خلال عرض فيديوي، فضلا عن اوبريت (نريد حقنا) اداء فرقة تجمع المعوقين في العراق، وقصص نجاح متحديي العوق (الين مروان) و(محمد جاسم)، كما تم تقديم مشهد مسرحي عن (التعليم الدامج) من قبل مجموعة من الاطفال، ومن ثم تكريم الضيوف ومبدعي الاعاقة:.

يذكر ان جميع فعاليات الكرنفال كانت ميسرة بلغة الاشارة للاشخاص الصم وطريقة برايل للاشخاص المكفوفين.

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