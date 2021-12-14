محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ

2021/12/14 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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رد الفنان المصري محمد رمضان، الثلاثاء، على خطيب المنبر جعفر الإبراهيمي، الذي وصفه بـ "الأسود". ونشر رمضان، على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، مقطعاً مرئياً للخطيب العراقي جعفر الإبراهيمي وهو ينتقد حفل رمضان في بغداد، كما وصفه بـ "الأسود الداعر القذر القبيح"، فكتب رمضان: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله ؟".



وأضاف "عموماً أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي، وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف".





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