2021/12/14 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر حكومي يخص مسألة منافسة السيارات الخاصة لمركبات الأجرة بالعمل

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