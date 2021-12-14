ناظم : مجلس الوزراء صوت على دفع فروق رواتب الاجراء اليوميين بوزارة التعليم العالي

2021/12/14 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم :" ان مجلس الوزراء صوت على دفع الفروق في رواتب الاجراء اليوميين في وزارة التعليم العالي "./انتهى

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