مجلس الوزراء يقرر تخصيص مبالغ مالية لاكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية

2021/12/14 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم :" ان مجلس الوزراء قرر تخصيص مبالغ مالية لاكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية "./انتهى

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