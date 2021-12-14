2021/12/14 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مجلس الوزراء يوافق على إطلاق الصرف للمشاريع الممولة ضمن الاتفاق العراقي الصيني » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:27

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