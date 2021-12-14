2021/12/14 | 18:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: notslGIs0Rw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غالب الدعمي: المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط لتأجيل مصادقة نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غالب الدعمي: المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط لتأجيل مصادقة نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).