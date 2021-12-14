2021/12/14 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، ادراج ملف الخط العربي المشترك المقدم من العراق على لائحة دولية.

وقال المُتحدث باسم الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة الخارجية تعلن ادراج ملف الخط العربي المشترك الذي قدمه العراق بالتعاون مع كل من ( الأردن، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، المغرب، الكويت، ليبيا ، الجزائر ، مصر ، البحرين ، موريتانيا ، تونس ، اليمن ، السودان ، فلسطين ، عمان ) على لائحة التراث غير المادي خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الحكومية الدولية".

وأضاف ان "ادراج ملف الخط العربي المشترك وذلك لصون التراث غير المادي التي عقدت اون لاين في اليونسكو بتاريخ 2021/12/14".

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