سياسي كردي يحذر من أزمة جديدة ستفجر غضبا شعبيا كبيرا

2021/12/14 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو حراك الجيل الجديد صلاح داود، اليوم الثلاثاء، أن استمرار أزمة الوقود في الإقليم دون إيجاد الحلول لها من قبل الحكومة سيتسبب بغضب شعبي كبير.

وقال داود في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أزمة البانزين تضاف إلى أزمات تأخر صرف الرواتب وزيادة معدل الضرائب، والأزمة الاقتصادية لتثقل كاهل المواطن الكردي".

وأضاف أن "حكومة الإقليم لم تجد أي حلا للمشاكل المتزايدة، بسبب الفساد الكبير، وبالتالي فأن الغضب الشعبي سيتزايد كما حدث بالتظاهرات الطلابية الأخيرة، لآن الحكومة وأحزابها تعيش بعيدا عن معاناة المواطنين".

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