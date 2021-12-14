محافظ ميسان يرسي حجر الأساس لمشروع بناية الشرطة المجتمعية ومركز الارشاد المجتمعي في العمارة

2021/12/14 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / ارسى محافظ ميسان علي دواي لازم ، اليوم الثلاثاء ، حجر الاساس لمشروع بناء وتأثيث بناية شعبة الشرطة المجتمعية ومركز الارشاد المجتمعي، الذي ينفذ بالتعاون بين محافظة ميسان ووزارة الداخلية ، بدعم من منظمة الهجرة الدولية IOM ".وقال المحافظ : " ان ميسان مستمرة في فتح قنوات اضافية للبناء والاعمار والتشغيل من خلال التنسيق لتنفيذ مشاريع وفتح فرص عمل لأبناء المحافظة مع المنظمات الانمائية الدولية لدعم التطوير والتشغيل والعمران في المحافظة".واضاف :" ان شعبة الشرطة المجتمعية كانت سابقاً ضيفا على مركز شرطة حي الحسن العسكري ، وانجاز هذه البناية وافتتاحها سيوفران الكثير من الخدمات في ما يخص واجبات الشرطة المجتمعية وموضوع النساء المعنفات والمشاكل المجتمعية وغيرها من واجبات وعمل الشعبة ، بالاضافة الى توفير بيئة مناسبة لتأدية مهامها وواجباتها بالشكل الامثل"./انتهى س

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