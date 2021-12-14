2021/12/14 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | ناظم: مجلس الوزراء صوت على دفع الفروق برواتب الأجراء اليوميين في وزارة التعليم العالي

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