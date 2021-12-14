العراق يشدد الإجراءات الوقائية تحسبا لدخول المتحور الجديد

2021/12/14 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت منظمة الصحة العالمية، زيادة في عدد حالات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن متحور أوميكرون الذي يثير القلق في جميع أنحاء العالم.

هذا وشددت الجهات المعنية الاجراءات الوقائية تحسبا لانتقال المتحور الجديد أوميكرون، رغم أن العراق لم يسجل أي إصابة لغاية الآن.

كما أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان برزنجي اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة متحور اوميكرون لمنع وصوله وتفشيه في الإقليم.

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