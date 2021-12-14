2021/12/14 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأحداث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 7 قرارات اصدرها مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم المركز الخبري الوطني.

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