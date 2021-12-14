2021/12/14 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ادراج ملف الخط العربي المشترك على لائحة التراث غير المادي.وذكر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف : في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تعلن ادراج ملف الخط العربي المشترك على لائحة التراث غير المادي المركز الخبري الوطني.

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