تحرير ماركس من الخرافات والاساطير -8 - عبد الحسين سلمان

2021/12/14 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان نقدم اليوم , كتاب من أهم الكتب التي تناولت فكر ماركس , وهو : كتاب معجم ماركس المعاصر - دراسات في الفكر الماركسي….يقدم معجم ماركس المعاصر رؤية معاصرة للماركسية في العالم، ويعرض التيارات والمدارس الفكرية الماركسية التي ظهرت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين.



فتلك التيارات والمدارس التي يتمحور حولها الكتاب قد تكونت من فكر ماركس أو أعادت تفسيره.



ومن هذه المدارس والتيارات الحركة النسوية، ودراسات ما ......





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