أحدهم يدفن نفسه حيًا.. هذه أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على يوتيوب في 2021

2021/12/14 | 19:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أحد نجوم يوتيوب وهو يدفن نفسه حيًا إلى مقطع فيديو مؤثر على القلب حول مرض التوحد، هذه هي أكثر مقاطع فيديو يوتيوب مشاهدة لعام 2021 في الولايات المتحدة.

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