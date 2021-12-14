هوشيار زيباري: العامري حليف

2021/12/14 | 19:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الثلاثاء، نتائج اجتماع مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.

وقال بيان لتحالف الفتح، 14 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "العامري استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح".

وأضاف البيان، أنّ الاجتماع "بحث آلية تجاوز الأزمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل أطيافه".

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وأكّد العامري، وفق البيان، أنّ "الأدلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة بإثبات تزوير الانتخابات وإلغاء نتائجها"، مبينًا أنّ "تقرير الشركة الفاحصة ذكر إمكانية تزوير نتائج الانتخابات دون أي أثر جرمي، والمفوضية تقول إنّ هذا التهديد الخطير مقبول".

ورحب العامري، "بأي استقرار في إقليم كردستان لأنه سينعكس على كل محافظات العراق".

من جانبه، قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، إنّ "موقفنا واضح لحد الآن، ولن نكون مع أي طرف دون آخر، ولدينا مشتركات يجب أن نتعاون جميعًا من أجلها".

وأضاف زيباري، "أنتم حلفاؤنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي"، مبينًا أنّ حزبه "يؤيد الدور المحوري الفاعل والمهم لتحالف الفتح في إذابة الجليد بين القوى السياسية"، على حد تعبير البيان.

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