2021/12/14 | 19:27 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدراج الخط العربي على لائحة التراث غير المادي لليونسكو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدراج الخط العربي على لائحة التراث غير المادي لليونسكو) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدراج الخط العربي على لائحة التراث غير المادي لليونسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).