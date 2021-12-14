عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد

2021/12/14 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بفرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على مجموعة فاغنر، شبه العسكرية، وعلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب "ممارساتها المزعزعة للاستقرار".

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