2021/12/14 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بحدوث مشكلات ادارية في توزيع علاوات المنتسبين.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، “بحدوث ضجة في شرطة ذي قار بسبب صرف أموال العلاوات للمنتسبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشكالات ادارية في توزيع علاوات منتسبي شرطة ذي قار المركز الخبري الوطني.

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