نتائج الدور التاسع لدوري الدرجة الاولى

2021/12/14 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، نتائج الجولة التاسعة من دوري الدرجة الاولى العراقي.

وكانت النتائج كالتالي:

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