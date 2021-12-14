رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري يبحث مع السفير الهندي تطوير العلاقات الثنائية

2021/12/14 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري احمد المطيري السفير الهندي لدى العراق پراشانت پيساي، في مقر الهيئة السياسية ببغداد.واعرب المطيري خلال اللقاء ، بحسب بيان للهيئة ، عن امله في توسيع اطر التفاهم والتنسيق المتبادل مابين البلدين فضلاً عن الارتقاء بآفاق التعاون المشترك على المستويات كافة.وجرى الحديث حول الموضوعات المتعلقة بالتحديات المطروحة محليًا ودوليًا ، والتطرق الى اهمية تقديم مصالح الشعوب على اي مصلحة اخرى وايجاد الحلول الناجعة للمشكلات وفقًا للقانون.من جانبه اكد السفير الهندي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين./انتهى9

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