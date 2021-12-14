مجموعة من طلبة السادس الاعدادي والجامعات يعتصمون امام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بدور ثالث

2021/12/14 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مجموعة من طلبة السادس الاعدادي وطلبة الجامعات اعتصاما مفتوحا امام مقر رئاسة الوزراء من جهة منطقة العلاوي ، للمطالبة باقرار دور ثالث ./انتهى9

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