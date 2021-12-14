2021/12/14 | 19:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نظمت ممثلة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم الثلاثاء، ورشة لإطلاق مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد.وذكرت وزارة الموارد، في بيان تلقته وكالة الأنباء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلق مشروعاً لمراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عبر الاستشعار عن بعد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطلق مشروعاً لمراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عبر الاستشعار عن بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).