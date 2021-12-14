2021/12/14 | 19:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، إدراج ملف الخط العربي المقدم من العراق على لائحة التراث غير المادي باليونسكو.وقال الصحاف في بيان إنه “تم إدراج ملف الخط العربي المشترك الذي قدمه العراق بالتعاون مع كل من الأردن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والكويت، وليبيا، والجزائر، ومصر، والبحرين، وموريتانيا، […]

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