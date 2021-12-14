الإمارات تُعلق محادثات صفقة

2021/12/14 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الإمارات المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على طائرات "F-35" بسبب "متطلبات تقنية، والقيود السيادية والعملياتية وتقييم للمنفعة مقابل التكلفة"، وفق ما قاله مسؤول إماراتي الثلاثاء

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