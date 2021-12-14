2021/12/14 | 19:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن، نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا للسنة الدراسية 2022/2021 ضمن المقاعد الشاغرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRTعربية نسخة منه، اليوم (14 كانون الاول 2021)، أن "قوائم القناة العامة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ضمت 69 طالبا، فيما تضمنت قوائم قبول طلبة ذوي الشهداء 23 طالبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تكشف اسماء المعلمين المجازين دراسيا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تكشف اسماء المعلمين المجازين دراسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).