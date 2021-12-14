شجرة القلوب السماوية / قصة قصيرة - اسماء محمد مصطفى

2021/12/14 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماء_محمد_مصطفى "الى ابنتي الراحلة الحاضرة ، الرسامة والإنسانة الملهمة سماء الأمير"وحيدة ، يدور بي دولاب الهواء المطل من المتنزه العام على حديقة داري ، أفكر بمصير خصلة الشعر الشقراء التي عثرت عليها في مجفف الشعر ، ووقعت من يدي في الحديقة وأنا في طريقي للمتنزه ، فدفنتها ، وأكملت سيري .غمرني شعور غريب يجمع بين حزن وفرح ، حين عثرت على تلك الخصلة .



شممتها .



قبلتها.



فقدت شعوري بأي شيء منذ بعض الوقت حتى لحظة عث ......





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