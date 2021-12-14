نيوكاسل والرعاة السعوديين.. قرار جديد من البريمرليغ

2021/12/14 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات بإمكان ملاك نادي نيوكاسل السعوديين، البدء في التوقيع مع رعاة من المملكة بعد إدخال لوائح جديدة على الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ) لإنهاء الحظر الوجيز على الأندية التي تجلب مثل هذه الصفقات بهدف تضخيم الدخل.

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