نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا

2021/12/14 | 20:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمنت قوائم قبول طلبة ذوي الشهداء 23 طالبا.

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