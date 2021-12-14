البنك المركزي يعلن إعداد دراسة مشروع هيكلية العملة

2021/12/14 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، إعداده دراسة مشروع هيكلية العملة، فيما حدد الآثار السلبية عند إعادة صرف الدولار إلى 1200 دينار.وقال البنك في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

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