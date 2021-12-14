2021/12/14 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصلت أسعار زيت النخيل تراجعها لتصل إلى أدنى مستوى فيما يقرب من أسبوعين.يأتي ذلك وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تراجع انتشاره لصالح زيت فول الصويا المنافس، إلى تراجع الطلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار زيت النخيل عند أدنى مستوى..



“فول الصويا” ينافس المركز الخبري الوطني.

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