تيار الحكمة يعلن توجهه للمعارضة: الكتلة الصدرية وقوى من الإطار سيشكلون الحكومة

2021/12/14 | 20:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن تيار الحكمة الوطني، الثلاثاء، توجهه نحو تشكيل كتلة معارضة، تضم 100 نائب.

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وقال القيادي في التيار، فادي الشمري، عبر "تويتر": إن "الحكمة وقرابة 100 نائب من ساحات متعددة لن تشارك في الحكومة، ويمكن أن يشكلوا معارضة دستورية، قوية ومنضبطة، قبال مشاركة جل قوى الإطار مع التيار الصدري، مع الحزبين الكرديين، وتحالفي تقدم والعزم، ليقتربوا من 240 نائباً".

وأضاف، أن "ثلثي مجلس النواب أغلبية حاكمة مريحة، وثلث المجلس معارضة قوية".

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