طلبة السادس المطالبين بالدور الثالث يعلنون اعتصاما مفتوحا امام مقر رئاسة الوزراء.. فيديو

2021/12/14 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن طلبة السادس المطالبين بالدور الثالث، اليوم الثلاثاء، الاعتصام المفتوح امام مقر رئاسة الوزراء من جهة العلاوي بعد عدم الاعلان عن القرار بهذه الجلسة.

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