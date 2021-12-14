تربية صلاح الدين تعلن انهاء إجراء يخص ملف المحاضرين والاداريين.. وثيقة

2021/12/14 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت مديرية تربية محافظة صلاح الدين، اكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأجور المحاضرين والاداريين الى سلم الرواتب الجديد وفق قرار ٣١٥.

وحصلت وكالة انباء (بغداد اليوم)، وثيقة تتضمن:

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