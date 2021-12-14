وزير العمل يدعو الى حصول ذوي الاعاقة على حقوقهم والى تشريع قانون خاص بهم

2021/12/14 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الى حصول ذوي الاعاقة على حقوقهم كافة وفقاً لما اقرته الاتفاقيات الدولية .وذكرت وزارة العمل في بيان صحفي :" ان الركابي شارك ، ممثلاً عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، في الكرنفال السنوي لتجمع المعوقين في العراق الذي أقيم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في نادي العلوية بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار: (قيادة ومشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل ومستدام في مرحلة ما بعد covid-19)".ونقل البيان عن وزير العمل تأكيده في كلمة بالاحتفال ، اهمية دور ذوي الإعاقة في بناء المجتمع ، داعياً الى تمكينهم من الحصول على حقوقهم كافة وفقاً لما أقرته الاتفاقيات الدولية وصادقت عليه السلطة التشريعية، خاصة وأن عددهم يقدر بالملايين بسبب الظروف الصعبة التي مر بها البلد .واشار الركابي الى اهمية دور الوزارات والمؤسسات والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والاطراف الفاعلة في المجتمع ووزارة العمل ممثلة بهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للنهوض بواقع ذوي الاعاقة ومساندتهم وتأدية ما عليهم"، مبيناً أن "الجهود لا يمكن أن تنجح الا اذا كانت هناك مشاركة تضامنية وتكاملية جادة ومنصفة من قبل الجميع".ودعا مجلس النواب إلى تشريع قانون ذوي الاعاقة وتعديل التشريعات التي لها مساس بحقوق ذوي الاعاقة بما يعزز ويحفظ هذه الحقوق، وأن تكون هيئة رعاية ذوي الاعاقة جهازاً رقابياً يشرف ويتابع ويراقب التزامات الجهات التنفيذية الاخرى للقيام بدورها كما يجب ./ انتهى8

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