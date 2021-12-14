صلاح ومحرز وحكيمي خارج المرشحين لتشكيلة العام المثالية

2021/12/14 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت رابطة اللاعبين المحترفين "فيفبرو"، قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2021، التي من المقرر أن يتم الكشف عنها يوم 17كانون الثاني المقبل.وشهدت قائمة المرشحين استبعاد العديد من النجوم الذين قدّموا مستويات جيدة في العام الحالي، على رأسهم الثلاثي العربي محمد صلاح (ليفربول) ورياض محرز (مانشستر سيتي) وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).ويتواجد في القائمة بمركز حراسة المرمى، 3 مرشحين هم، حارس مرمى ليفربول والمنتخب البرازيلي أليسون بيكر، وحارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي جيان لويجي بوفون، وحارس تشيلسي والمنتخب السنغالي إدوارد ميندي.وفي الدفاع، احتوت القائمة على مدافع ريال مدريد والمنتخب النمساوي دافيد ألابا، وظهير برشلونة والمنتخب الإسباني جوردي ألبا، وظهير ليفربول والمنتخب الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، وظهير ساو باولو العائد إلى برشلونة داني ألفيس، وقلب دفاع يوفنتوس وإيطاليا ليوناردو بونوتشي، ومدافع مانشستر سيتي والمنتخب البرتغالي روبن دياز.وفي الوسط، تواجد كل من لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني سيرجيو بوسكيتس، ونجم مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي كيفن دي بروين، ولاعب وسط برشلونة والمنتخب الهولندي فرينكي دي يونج، ولاعب مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي برونو فرنانديز، ولاعب وسط تشيلسي والمنتخب الإيطالي جورجينيو، وزميله الآخر في تشيلسي، الدولي الفرنسي نجولو كانتي.وتواجد قائد ريال مدريد العائد حديثا للمنتخب الفرنسي كريم بنزيما في قائمة المرشحين بخط الهجوم، إلى جانب هداف بوروسيا دورتموند والمنتخب النرويجي إيرلينج هالاند، ونجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهداف بايرن ميونخ والمنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب تشيلسي والمنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو، ولاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي، ولاعب بايرس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي نيمار، وهداف مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو./انتهى9

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