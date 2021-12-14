ولي العهد السعودي يؤكد أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية

2021/12/14 | 20:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- مباشر: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم الثلاثاء.وأشاد ولي العهد …

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