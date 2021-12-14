2021/12/14 | 20:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nw5opzKg57I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منصب رئاسة البرلمان يحتاج الى مغازلة اطراف اخرى غير القوى السنية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منصب رئاسة البرلمان يحتاج الى مغازلة اطراف اخرى غير القوى السنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).