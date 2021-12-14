إلغاء حفلة رحمة رياض في ذي قار بعد ’ضغوط جهات دينية’

2021/12/14 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مصدر في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا، بمحافظة ذي قار، سبب تراجع الجامعة عن إقامة حفل الفنانة رحمة رياض، الذي كان مقررا أن تشهده المدينة، تحفيزاً للواقع السياحي.

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وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"ناس" (14 كانون الأول 2021): إن "سبب إلغاء حفل الفنانة رحمة رياض، جاء بسبب اعتراض جهات وأحزاب دينية، قالت: إن المدينة مهد النبي إبراهيم".

وأضاف، أن "الجامعة كانت تريد إقامة الفعاليات بهدف تعزيز الواقع السياحي، وتنشيط المهرجانات في المدينة".

وقبل ذلك أصدرت الجامعة بياناً قالت فيه: إنها "تسعى بالدرجة الاساس للعمل لمصلحة محافظة الناصرية في جميع فعالياتها ونشاطاتها ولتطوير ودعم القطاع الخاص في محافظتنا الحبيبة، وكانت رؤيتنا لهذا الحفل هي لتحفيز سكنة جميع المحافظات العراقية على زيارة محافظة الناصرية بمعالمها السياحية والاثرية، بالاضافة الى الاحتفال بأبطالنا ومنتسبينا بمناسبة عيد الجيش العراقي".

وأضافت، "من جانب آخر، نحن نحترم جميع الآراء ووجهات النظر التي طرحها أهالي الناصرية لكادر الجامعة الوطنية بخصوص هذا الحفل، ولذلك نعلن عن الغاء الحفل في الوقت الحالي".

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